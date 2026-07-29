Москва29 июл Вести.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что производительность в российских поликлиниках продолжает повышаться, но в сфере все еще остаются проблемы.

Об этом глава ведомства поделился в беседе с KP.RU. Он отметил, что усредненный показатель продолжительности оказания услуги каждому пациенту составляет 15 минут.

За последние годы по модернизации больше 220 тысяч единиц оборудования было приобретено, в том числе дорогостоящего. Но я, к сожалению, в ходе некоторых региональных поездок по-прежнему сталкиваюсь с нерациональным подходом к его использованию сказал министр

Мурашко привел пример с использование кабинетов флюорографии. По его словам, пациенты тратят лишние минуты на раздевание в самом кабинете, когда для этого можно было бы оборудовать отдельное помещение.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ситуация с мигрантами, которые могут устроиться на работу, в том числе в сфере здравоохранения, вне квоты на выдачу им соответствующих разрешений, вызывает вопросы и обеспокоенность.