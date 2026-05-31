Москва31 мая Вести.Младенческая смертность в России с 2012 года снизилась вдвое: с 8 смертей на 1000 новорожденных до 4, сообщил ТАСС со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева.

В 2012 году значение показателя в России составляло 8,6 промилле (%0 – ред.), в ряде регионов уровень младенческой смертности был выше общероссийского. В среднем по РФ уровень младенческой смертности в прошлом году составил 4 промилле отметил Тимофеев

Он также уточнил, что такого показателя удалось достичь в том числе из-за снижения смертности от асфиксии и родовых травм, от инфекционных заболеваний, поддающихся профилактике. Кроме того, оборудование и квалификация врачей в роддомах сейчас позволяет выхаживать детей с экстремально низкой массой тела - от 500 г.