Путин: показатель младенческой смертности в РФ снизился до абсолютного минимума

Москва17 апр Вести.Показатель младенческой смерти в России снизился до абсолютного минимума в истории. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Российский лидер направил участникам расширенного заседания коллегии Минздрава приветствие, текст которого зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

Впервые показатель младенческой смертности снизился до абсолютного минимума в истории нашей страны отметил Путин в обращении

Глава российского государства также уточнил, что в стране выстроена комплексная система приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участникам спецоперации.

В конце 2025 года министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что России удалось добиться одного из самых низких показателей младенческой смертности в мире. По его словам, в стране была расширена программа ЭКО, благодаря которой ежегодно в РФ рождается порядка 35 тысяч детей.