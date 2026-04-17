Москва17 апрВести.Каждый третий россиянин должен пройти тестирование на ВИЧ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава РФ.
По его словам, для снижения заболеваемости и предотвращения распространения инфекции важно увеличить охват медицинским освидетельствованием.
Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание на группы рискасказал Мурашко
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о тенденции по снижению смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ, а также ряда других инфекционных болезней.