Мурашко: каждый третий россиянин должен пройти тест на ВИЧ

Мурашко призвал расширить тестирование на ВИЧ в России Мурашко: каждый третий россиянин должен пройти тест на ВИЧ

Москва17 апр Вести.Каждый третий россиянин должен пройти тестирование на ВИЧ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава РФ.

По его словам, для снижения заболеваемости и предотвращения распространения инфекции важно увеличить охват медицинским освидетельствованием.

Каждый третий гражданин должен пройти тестирование, особое внимание на группы риска сказал Мурашко

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о тенденции по снижению смертности от онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ, а также ряда других инфекционных болезней.