Врач заявил, что смартфоны могут влиять на пропорции тела подростков Врач Гурин: смартфоны могут влиять на пропорции тела подростка

Москва4 сен Вести.Кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ имени Пирогова Ярослав Гурин заявил, что постоянное использование смартфона наносит вред здоровью подростов, в том числе влияет на пропорции тела. Комментарии эксперта приводит издание NEWS.ru.

Что происходит с организмом подростка от постоянного использования смартфонов? Самое известное изменение — это так называемая "текстовая шея сказал Гурин

По словам доцента, это связано с тем, что когда человек наклоняет голову, чтобы посмотреть на экран смартфона, нагрузка на шейный отдел возрастает. Гурин заявил, что, согласно последним исследованиям, длительное использование гаджета провоцирует увеличение угла грудного кифоза. Грудной кифоз - это патологическое искривление позвоночника, при котором его изгиб в грудном отделе становится чрезмерным.

Помимо этого, эксперт заявил, что синий свет от экранов оказывает влияние на эндокринную систему. По словам Гурина, чрезмерное воздействие ускоряет половое созревание и закрытие зон роста в костях.

Это означает, что у детей и подростков, проводящих много времени перед экранами, кости могут завершить свой рост раньше, и они не достигнут своей максимальной длины пояснил эксперт

Говоря о вреде от смартфонов, врач также упомянул, что на мизинцах могут появиться вмятины, хотя такие следы чаще всего временны и не являются признаком серьезной деформации кости. Гурин уточнил, что это состояние называется "смартфонный мизинец".

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