Врач рассказала, какой вред здоровью могут принести колготки Врач Уланкина: теплые и тугие колготки могут вызвать отеки и вздутие живота

Москва4 сен Вести.Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина заявила, что плотные теплые колготки могут быть опасны для здоровья. Слова эксперта приводит издание NEWS.ru.

Они удерживают тепло, но при этом не дают коже дышать и вызывают раздражение сообщила специалист

По ее словам, найти колготки из полностью натуральной ткани трудно, так как для эластичности и прочности в состав добавляют синтетические волокна. А синтетический материал, как сказала Уланкина, "почти не дышит". Эксперт сообщила, что ноги в таких колготках потеют, а влага не может испаряться. По словам кандидата медицинских наук, таким образом под колготками образуется влажная среда, из-за которой на коже могут возникнуть раздражение, контактный дерматит, зуд и сыпь. Уланкина уточнила, что если при этом надета тесная обувь, то повышается риск развития грибковых инфекций.

Вместе с тем эксперт сообщила, что ношение плотных колготок может привести и к другим проблемам. По ее словам, в таком материале ткани и сосуды постоянно сдавлены, что грозит серьезными сосудистыми нарушениями.

Отдельно собеседница журналистов высказалась о резинке. По ее словам, если резинка сильно сжимает живот и бедра, то замедляется отток крови и лимфы, из-за чего к вечеру появляется тяжесть в ногах, отечность, ощущение онемения и покалывания, – особенно это актуально для тех, у кого сидячий образ жизни. Помимо этого, Уланкина сообщила, что тугая резинка на животе мешает нормальному дыханию и пищеварению, может привести к дискомфорту после приема пищи и вздутию живота.