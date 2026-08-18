Роскачество: при покупке школьной формы надо смотреть на производителя и ткань

В Роскачестве дали рекомендации по покупке школьной формы Роскачество: при покупке школьной формы надо смотреть на производителя и ткань

Москва18 авг Вести.При покупке школьной формы следует обращать внимание на производителя и состав ткани, порекомендовала эксперт Роскачества Наталья Завьялова в беседе с ИС "Вести".

Роскачество регулярно выявляет нарушения в изготовлении школьной формы. В тканях содержится токсичный фенол, брюки и пиджаки часто не соответствуют требованиям по воздухопроницаемости и гигроскопичности, отметила она. Найти производителя качественной формы можно, ознакомившись со списком на сайте Роскачества, предложила эксперт.

Форма должна выдерживать ежедневную нагрузку в течение всего учебного года, поэтому к ее составу и качеству предъявляются строгие требования.

В первую очередь смотрим на этикетку: должны быть указаны состав верха и состав подкладки. Очень многие производители не указывают состав подкладки. Хотя бы пощупайте руками: приятный или неприятный материал на ощупь. Как правило, синтетику мы чувствуем сразу. И безусловно, стопроцентный хлопок и шерсть брать не стоит — это неэкономично, потому что такие ткани будут хуже в эксплуатации, могут вытягиваться или, наоборот, садиться, хуже выглядеть в дальнейшем посоветовала Завьялова

В элементах школьной формы из хлопка, по словам эксперта, допускается до 30% синтетики, а в шерстяных — до 45%.

Также желательно обратить внимание на качество материала и наличие у изготовителя документов, подтверждающих безопасность и качество.

Многие производители закупают ткани в Китае — в этом основная проблема. И вот мы находим как раз, что по документам вроде все в порядке, но по факту низкие показатели воздухопроницаемости и гигроскопичности, и [присутствуют] фенолы. То есть ткани обрабатывают специальными пропитками, аппретами... Здесь [следует] тщательно проверять документацию, смотреть не просто кем произведена форма, а откуда материалы поступили. Потому что из Китая, конечно, идет очень много некачественных материалов предупредила эксперт

Также она посоветовала приобретать обувь по размеру ученика, а не на вырост. На обуви также не стоит экономить, поскольку от этого зависит формирование ноги ребенка.

Ранее Минпромторг сообщал, что российские фабрики полностью закроют потребность в школьной форме.