Три правила помогут родителям определить качество детских и школьных товаров Родителям назвали правила, по которым можно определить качество детских товаров

Москва11 авг Вести.Родителям следует придерживаться трех визуальных правил при выборе детских или школьных товаров в магазинах. Подробнее о них рассказала основатель и президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в интервью ИС "Вести".

Самое главное, чтобы детский товар не обладал резким химическим и неестественным запахом, подчеркнула эксперт.

Второе, ничего не должно осыпаться, выдергиваться или колоться. То есть, это все должно не задевать и не травмировать руки ребенка. Неважно, будет ли это какое-то швейное изделие, будет ли это мягкая игрушка, будет ли это дневник либо тетрадь для рисования. Ничего не должно высыпаться, то есть оно все должно быть условно вандалоустойчивое рассказала Цицулина

Помимо прочего, следует обратить внимание на внешнее состояние товара и предположить примерный срок его эксплуатации. Если он выглядит ненадежно или некрепко, то такое изделие брать не стоит, подытожила эксперт.