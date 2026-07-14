Москва14 июл Вести.После покупки новой одежды ее следует постирать. Стирка очищает ее от промышленных химикатов, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По ее словам, стирка необходима для защиты от возможных инфекций. Эксперт отметила, что покупателю никогда не удастся узнать, как именно перемещалась одежда до того, как попала в руки, на каких складах и в каких условиях она хранилась.

Ткани, из которых сделана одежда, проходят интенсивную промышленную обработку и покраску. В ходе процедуры используются агрессивные химические вещества, в том числе формальдегиды. Белые ткани отбеливают с помощью хлорки и перекиси водорода. На хлопковой одежде могут оставаться даже пестициды. Кроме того, неизвестно, как она перемещалась, на каких складах и в каких условиях хранилась одежда, в чьих руках она побывала. Были ли здоровы продавец и многочисленные покупатели, которые ощупывали или примеряли вещь до вас. Поэтому обязательно стирайте новую вещь. Так вы обезопасите себя и от инфекционных заболеваний, и от воздействия агрессивных химических веществ пояснила Лялина

Ранее сообщалось, что поставки одежды из США в Россию за январь – май 2026 года увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 22,1 миллиона долларов.