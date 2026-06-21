Дерматолог рассказала, как правильно выбрать средства защиты от солнца Дерматолог рассказала, что нужно учитывать при подборе солнцезащитных средств

Москва21 июн Вести.При выборе солнцезащитного средства важно определиться с целью его использования: городские прогулки, отдых на пляже, работа под прямыми солнечными лучами и другое. Подробнее о том, как правильно определиться с выбором средства защиты от солнца, рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Асиет Тхакохова в интервью ИС "Вести".

По словам специалиста, состав солнцезащитных средств может содержать либо физические, либо химические фильтры. Для людей с чувствительной кожей подойдет первый вариант, уточнила врач.

Если мы, к примеру, возьмем пациентку, которая с чувствительной кожей, то мы ей посоветуем физические фильтры. Это, к примеру, диоксид титана, это будет цинк. Они ложатся на кожу пленкой, они защищают кожу от ультрафиолетового излучения и преломляют, то есть полностью отражают все лучи рассказала Тхакохова

Преимущество химических фильтров заключается в том, что они хорошо впитываются и ложатся на кожу, однако подойдут такие солнцезащитные средства не всем, уточнила дерматолог.

Они как раз-таки немного преобразуют тепло в наших тканях, то есть немного берут на себя это тепло и защищают нашу кожу. У химических фильтров есть огромный минус – они вызывают частые аллергические реакции. Поэтому для пациентов с чувствительной кожей, для пациентов, у кого аллергия на солнце либо фотодерматоз, нежелательно использовать химические фильтры объяснила специалист

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