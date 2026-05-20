Москва20 мая Вести.При выборе солнцезащитных средств нужно ориентироваться на особенности кожи, а также на значение ультрафиолетового индекса. Об этом рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Екатерина Щербина.

В беседе с изданием KP.RU она напомнила, что следить за значением УФ-индекса нужно даже в пасмурные дни.

УФ-индекс оценивает потенциальную опасность солнечных лучей в отношении развития пигментации, преждевременного старения и онкологических заболеваний кожи сказала Щербина

Терапевт напомнила, что этот показатель рассчитывается от 1 до 11+. При значении выше 2 уже необходимо использовать солнцезащитные средства.

SPF 15 является недостаточным, сейчас SPF 30 или выше — это базовая рекомендация для использования солнцезащитного крема с УФ-индексом более 2 баллов подчеркнула Щербина

Ранее жителей Московского региона предупредили, что даже в мае появляется риск обгореть на солнце. Гражданам посоветовали носить головные уборы и солнцезащитные очки.