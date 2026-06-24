Косметолог Мухина: ультрафиолет опасен для кожи даже через облака

Косметолог Мухина объяснила, почему нужно наносить SPF даже в пасмурную погоду Косметолог Мухина: ультрафиолет опасен для кожи даже через облака

Москва24 июн Вести.Использовать солнцезащитные средства необходимо не только в солнечную, но и в пасмурную погоду, поскольку ультрафиолетовые лучи способны проникать сквозь облака и воздействовать на кожу. Об этом заявила NEWS.ru звездный диетолог, косметолог, основательница сети клиник "Оригитея" Марият Мухина.

По словам специалиста, ультрафиолетовое излучение способствует образованию окислительного стресса и при длительном воздействии может привести к повреждению кожи и солнечным ожогам. Поэтому защита от солнца остается актуальной независимо от времени года и погодных условий.

Мухина рекомендовала в облачную погоду использовать средства с SPF 15-30, а в ясные и солнечные дни отдавать предпочтение защите с SPF 50.

Эксперт также отметила, что сторонники натуральной косметики могут применять смеси на основе кокосового масла и куркумы, обладающие антиоксидантными свойствами. Однако основным способом защиты кожи от ультрафиолета она назвала регулярное использование солнцезащитных средств.