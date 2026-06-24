Москва24 июнВести.Использовать солнцезащитные средства необходимо не только в солнечную, но и в пасмурную погоду, поскольку ультрафиолетовые лучи способны проникать сквозь облака и воздействовать на кожу. Об этом заявила NEWS.ru звездный диетолог, косметолог, основательница сети клиник "Оригитея" Марият Мухина.
По словам специалиста, ультрафиолетовое излучение способствует образованию окислительного стресса и при длительном воздействии может привести к повреждению кожи и солнечным ожогам. Поэтому защита от солнца остается актуальной независимо от времени года и погодных условий.
Мухина рекомендовала в облачную погоду использовать средства с SPF 15-30, а в ясные и солнечные дни отдавать предпочтение защите с SPF 50.
Эксперт также отметила, что сторонники натуральной косметики могут применять смеси на основе кокосового масла и куркумы, обладающие антиоксидантными свойствами. Однако основным способом защиты кожи от ультрафиолета она назвала регулярное использование солнцезащитных средств.
Кожу защищать обязательно, несмотря ни на какую погоду, поскольку даже древние египтяне использовали экстракт риса и жасминазаключила Мухина