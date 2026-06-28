Москва28 июнВести.Чтобы защита кожи от ультрафиолета была эффективной, солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем каждые два-три часа или после каждого купания, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Заявленная эффективность солнцезащитного крема - это условный показатель, а реальная защита будет во многом зависеть от правильности нанесения. В идеале любой солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем. К тому же обновлять его нужно довольно часто – раз в два-три часа или после каждого купанияотметили в пресс-службе
Там также уточнили, что при выборе крема нужно проверить маркировку и срок годности, а также обратить внимание на описание условий хранения.