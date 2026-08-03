Врач рассказал, как защититься от меланомы и спасет ли солнцезащитный крем Врач Шабрин: солнцезащитный крем не дает гарантию защиты от меланомы

Москва3 авг Вести.Солнцезащитный крем не может дать гарантию полной защиты от меланомы. Такое заявление сделал доцент кафедры госпитальной хирургии №2 университета им. Пирогова Алексей Шабрин в комментарии NEWS.ru.

По словам эксперта, солнцезащитные средства снижают дозу УФ-излучения, которое достигает поверхности кожи, однако не обеспечивают полную блокировку. Шабрин объяснил, что эффективность фотозащиты зависит не только от заявленного фактора защиты от UVB-излучения, но и от способности средства защищать от длинноволнового излучения.

Кроме того, как он сказал, эффективность зависит от объема нанесенного крема, распределения и частоты нанесения. Врач уточнил, что крем часто наносят в недостаточном объеме и не используют повторно после купания или после того, как он стерся.

Помимо этого, собеседник журналистов указал на то, что повреждение ДНК в клетках кожи под воздействием УФ-лучей приводит к накоплению мутаций и увеличивает риск злокачественной трансформации. Врач сообщил, что особую роль в процессе играют солнечные ожоги в детстве и подростковом возрасте, а также многократное воздействие интенсивного излучения.

Высокий показатель SPF не означает, что пребывание под прямыми солнечными лучами становится безопасным или неограниченным по времени. Следует учитывать, что меланома имеет многофакторную природу объяснил Алексей Шабрин

Как он разъяснил, к факторам риска также относятся светлый оттенок кожи, большое количество меланоцитарных невусов, семейный анамнез, генетическая предрасположенность и индивидуальные особенности иммунного статуса.

Помимо этого, как стало известно со слов врача, меланома может появиться и на местах кожи, которые редко подвергаются воздействию солнечных лучшей, а также на слизистых оболочках и в области ногтей.

Эксперт подытожил, что лучший способ защититься от меланомы - соблюдать комплексные меры защиты от ультрафиолета. Сюда входит ношение головных уборов, солнцезащитных очков и ограничение пребывания под солнечными лучами в часы пик.

На днях научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что первые 20 персональных онковакцин от меланомы будут готовы в ближайшие месяцы.

Кандидат медицинских наук Александр Мясников в беседе с ИС "Вести" также дал советы по защите от меланомы.