Гинцбург: около 20 пациентов с меланомой получат онковакцину в ближайшие месяцы

Первые 20 персональных онковакцин от меланомы будут готовы в ближайшие месяцы Гинцбург: около 20 пациентов с меланомой получат онковакцину в ближайшие месяцы

Москва30 июл Вести.Персональные онковакцины для 20 пациентов с меланомой изготовят в течение полутора-двух месяцев, максимум — трех. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, сейчас в очереди на получение препарат находятся около 20 пациентов.

Надеюсь, в течение полутора-двух месяцев, максимум трех, они должны получить этот препарат сказал он

Первую персональную онковакцину 1 апреля получил 60-летний житель Курской области с раком кожи.

Ранее Гинцбург сообщал, что результаты по эффективности вакцины появятся через несколько месяцев. При этом он уже отмечал небольшие положительные сдвиги у пациента.