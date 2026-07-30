Москва30 июлВести.Персональные онковакцины для 20 пациентов с меланомой изготовят в течение полутора-двух месяцев, максимум — трех. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, сейчас в очереди на получение препарат находятся около 20 пациентов.

Надеюсь, в течение полутора-двух месяцев, максимум трех, они должны получить этот препарат

сказал он

Первую персональную онковакцину 1 апреля получил 60-летний житель Курской области с раком кожи.

Ранее Гинцбург сообщал, что результаты по эффективности вакцины появятся через несколько месяцев. При этом он уже отмечал небольшие положительные сдвиги у пациента.