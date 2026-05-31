Москва31 мая Вести.Экспериментальная противораковая вакцина "Амивантамаб" полностью уничтожила опухоли у 15 пациентов, сообщило издание The Guardian со ссылкой на врачей. Подчеркивается, что значительные изменения наблюдались в течение нескольких недель.

Исследования охватили 11 стран. Вакцину получили пациенты, заболевание которых не поддавалось другим методам лечения. Препарат ввели 102 пациентам с раком головы и шеи. У 43 из них опухоли уменьшились или полностью исчезли. В частности, у 28 пациентов опухоли значительно уменьшились, а полностью исчезли — у 15 человек.

У пациентов с раком легких вакцина показала аналогичные результаты.

Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, чье заболевание стало резистентным как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Это группа пациентов, для которых варианты лечения крайне ограничены, поэтому видеть такую выраженную пользу — весьма примечательно заявил профессор биологической терапии рака в Институте онкологических исследований в Лондоне (ICR) Кевин Харрингтон

Вакцина, по его мнению, в будущем сможет приносить пользу тысячам пациентов ежегодно.

В эксперименте, как подчеркивают врачи, участвовали пациенты без плоскоклеточной карциномы, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ). Ученые отметили важность этого, поскольку рак, который не вызван ВПЧ, обычно труднее поддается лечению.

Получавшие вакцину пациенты после начала лечения в среднем прожили 12,5 месяца, несмотря на форму рака с очень неблагоприятным прогнозом. Врач назвал "значительным шагом вперед" достижение подобного уровня ремиссии и показатели выживаемости в настолько сложной для лечения группе пациентов.

В апреле Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ получило разрешение на клиническое применение первой мРНК-вакцины "ОНКОРНА". Препарат основан на неоантигенах и персонализирован под каждого пациента Он предназначен для лечения колоректального рака. Действие вакцины основано на активации противоопухолевого иммунитета у конкретного пациента.