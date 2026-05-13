Москва13 мая Вести.Пациенты с онкологическими заболеваниями, которые получили мРНК-вакцину от COVID-19, живут дольше, чем невакцинированные онкобольные. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на исследование болгарских ученых.

По словам специалиста по инфекционным заболеваниям Трифона Валкова, вакцины против COVID-19 оказались мощным инструментом, позволившим многим людям гораздо легче перенести онкологическое заболевание, зачастую с минимальными симптомами.

Мы наблюдали многократное улучшение выживаемости среди пациентов, вакцинированных мРНК-вакцинами, по сравнению с невакцинированными пациентами с теми же злокачественными новообразованиями отмечается в публикации

Исследователи предполагают, что вакцинация может обеспечивать долгосрочный защитный эффект не только от COVID-19. В рамках экспериментов также выяснилось, что результаты могут отличаться в зависимости от типа рака. Пациенты с опухолями в легких или желудочно-кишечном тракте продолжают демонстрировать более низкую долгосрочную выживаемость, несмотря на вакцинацию.

Исследование длилось пять лет и стало самым длительным наблюдением подобного рода. Ученые отслеживали около 1,8 тысячи пациентов с крупными опухолями, поступивших в больницу с коронавирусом и переживших острую фазу инфекции​​​.

23 апреля вице-президент РАН, директор Российского центра неврологии и нейронаук Михаил Пирадов заявил, что нарушение памяти в той или иной степени встречается у 9 из 10 человек, перенесших коронавирусную инфекцию.