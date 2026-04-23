В РАН назвали нарушение памяти общим симптомом у переболевших COVID-19

Москва23 апр Вести.Нарушение памяти в той или иной степени встречается у 9 из 10 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил вице-президент РАН, директор Российского центра неврологии и нейронаук Михаил Пирадов. Его слова передает РИА Новости.

Пирадов на полях Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения "За медицину здорового долголетия" указал на необходимость выделять время для тренировки памяти.

У 90% людей после COVID-19 в той или иной степени страдает память. Это общемировая трагедия, поэтому необходимость тренировки памяти — она совершенно колоссальная сказал он

По словам ученого, для развития когнитивных функций важно изучать иностранные языки, осваивать игру на музыкальных инструментах и заниматься танцами. Эти занятия помогают поддерживать мозг в тонусе и противостоять негативным последствиям перенесенного заболевания.

В феврале российский Минздрав утвердил первые постоянные клинические рекомендации по лечению COVID-19. Кроме того, ведомство разработало девять схем для лечения коронавирусной инфекции в домашних условиях.