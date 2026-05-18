© Найденные в голове мышей "клетки тревожности" пригодятся учёным в разработке терапии, помогающей людям справиться с постоянным беспокойством по поводу и без., Globallookpress

Профессор Чутко: забывчивость и шопоголизм могут быть симптомами СДВГ у взрослых

Профессор перечислил неочевидные симптомы СДВГ у взрослых людей Профессор Чутко: забывчивость и шопоголизм могут быть симптомами СДВГ у взрослых

Москва18 мая Вести.Забывчивость, постоянное внутреннее беспокойство, шопоголизм, частые ДТП и смена мест работы могут быть проявлениями синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых. Об этом KP.RU заявил доктор медицинских наук, профессор СПбГПМУ Минздрава России, научный руководитель клинического центра "Доктрина" Леонид Чутко.

Он отметил, что примерно у 50-60% детей с СДВГ синдром проходит в подростковом возрасте. У взрослых пациентов с СДВГ симптомы часто проявляются в молодом, трудоспособном возрасте.

При этом симптомы синдрома у взрослых отличаются от детских.

Гиперактивность (двигательная расторможенность) выражена слабее. Редко бывает, чтобы взрослый человек прямо не мог усидеть на месте. Вместо этого поселяется чувство постоянного внутреннего беспокойства, растет тревожность сказал Чутко

Кроме того, у взрослых с СДВГ наблюдаются импульсивность (в том числе неконтролируемая страсть к шоппингу), проблемы с выполнением трудовых обязанностей и соблюдений дедлайнов, депрессия, а также трудности с вождением – такие люди чаще попадают в ДТП.

Профессор отметил, что не все пациенты с СДВГ испытывают подобные проблемы, болезнь можно корректировать/