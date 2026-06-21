Москва21 июнВести.Полный курс применения российской мРНК-вакцины, разработанной для борьбы с меланомой, рассчитан приблизительно на шесть месяцев.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационные материалы Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Министерства здравоохранения России.
Согласно протоколу лечения, препарат вводится пациентам в первый, восьмой и пятнадцатый дни терапии. Впоследствии инъекции делают с интервалом в три недели, при этом дозировка постепенно увеличивается.
В документе также уточняется, что весь цикл лечения предусматривает до десяти введений вакцины. Процесс вакцинации обязательно совмещается с курсом иммунотерапии.
Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о первых результатах лечения пациента с меланомой с помощью новой российской вакцины.