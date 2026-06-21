Минздрав: курс лечения вакциной при терапии меланомы составляет около полугода

В Минздраве раскрыли схему и сроки лечения отечественной вакциной от меланомы Минздрав: курс лечения вакциной при терапии меланомы составляет около полугода

Москва21 июн Вести.Полный курс применения российской мРНК-вакцины, разработанной для борьбы с меланомой, рассчитан приблизительно на шесть месяцев.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационные материалы Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Министерства здравоохранения России.

Согласно протоколу лечения, препарат вводится пациентам в первый, восьмой и пятнадцатый дни терапии. Впоследствии инъекции делают с интервалом в три недели, при этом дозировка постепенно увеличивается.

В документе также уточняется, что весь цикл лечения предусматривает до десяти введений вакцины. Процесс вакцинации обязательно совмещается с курсом иммунотерапии.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о первых результатах лечения пациента с меланомой с помощью новой российской вакцины.