Москва18 июл Вести.Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью информационной службе "Вести" дал простой, но эффективный совет, как защитить себя от меланомы – просто не обгорать на солнце. Он также подробно рассказал, как правильно использовать солнцезащитный крем и как беречь детей от солнечных ожогов.

Доктор подчеркнул, что главное правило – избегать пика солнечной активности, использовать крем и защитную одежду и аксессуары.

Что делать, если вы обгораете на солнце? Как защитить кожу от рака? Ну, ответ очень простой: не обгорать. Собственно, рубрика закончена, потому что дальше это будут мои уговоры, взывания к вашему разуму. Мы все знаем, как не обгорать. Мы с детства знаем, что [нельзя находиться под солнцем в] пик солнечный, когда наиболее жарко. Ну, с одиннадцати уже на юге жарко и до трех-четырех. Избегайте пика солнечной активности, используйте солнцезащитный крем сказал Мясников

По словам Мясникова, солнцезащитный крем нужно наносить толстым слоем и обновлять каждые два часа или после каждого купания.

Кто в зоне риска? Если блондин, белая кожа, голубые глаза, то риски максимальные. Про крем – мы все используем его неправильно. Я не знаю людей, которые могут его использовать правильно. Потому что 125 граммов этого крема-тюбика вам должно хватать на четыре раза. Чтобы он работал, все это должно быть намазано очень толстым слоем. Грубо говоря, чтобы он был практически виден глазу. Вот правила такие: не меньше 30 граммов крема на все тело, каждые 2 часа вы его обновляете. После каждого купания вы его обновляете. Вы не верьте слову "водостойкий". Нет водостойких кремов. Искупался — сделал. Кто так делает? Никто так не делает. Я так не делаю, вы так не делаете… Хотя сегодня есть альтернатива, хорошие альтернативы — это одежда с ультрафиолетовой защитой. Она есть, она доступна и надежность до 98% сообщил Мясников

Александр Мясников также посоветовал блондинам со светлой кожей мазать все открытые участки кожи солнцезащитным кремом, куда бы они не выходили.

Что бы я посоветовал блондинке голубоглазой? Всегда, при любом выходе зимой, в дождь, в ужасную погоду открытые части тела мазать солнцезащитным кремом. Всегда. 80% ультрафиолета пробивается сквозь облака. 80%, облака задерживают только 20% сказал Мясников

Также врач подчеркнул, что детям требуется особая защита от солнца, поскольку ожоги кожи в детстве могут привести к меланоме через многие годы.

Особенно берегите детей. Дело в том, что у детей обгорание имеет кумулятивный эффект. Он один раз обгорел — у него зарубка на всю оставшуюся жизнь. Второй раз обгорел — вторая зарубка, третья — у него меланома. И может быть, человек, который вообще не был никогда на солнце в последнее время, может, его в детстве возили в Анапу. И он там несколько раз обгорел. Мама его мазала кефиром и говорила: "Что же ты вот это обгорел ". Это мощнейший фактор риска для развития меланомы – рака кожи. Это не то, что было и прошло. Это остается на всю жизнь. Поэтому детей берегите. Он у вас сегодня обгорел — через 20 лет у него может быть меланома предупредил Мясников

Ранее доктор Мясников сообщил о трех факторах, которые напрямую влияют на продолжительность жизни: наследственность, питание и образ жизни.