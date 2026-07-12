Поставки одежды из США в Россию выросли более чем вдвое

Женская одежда из США показала трехкратный рост поставок в РФ Поставки одежды из США в Россию выросли более чем вдвое

Москва12 июл Вести.Поставки одежды из США в Россию за январь – май 2026 года увеличились в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 22,1 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте женской повседневной одежды (костюмы, платья, юбки) — её экспорт вырос в три раза, до 9,2 миллиона долларов. Также втрое увеличились поставки аксессуаров и деталей одежды (до 4,6 миллиона долларов). Экспорт маек и фуфаек вырос в 2,1 раза, составив 6,6 миллиона долларов. При этом поставки свитеров, кардиганов и жилетов незначительно снизились — на 8%, до 1,2 миллиона долларов.

В мае объем экспорта американской одежды в РФ составил 3,96 миллиона долларов, что на 0,7% меньше показателей апреля, но в 1,6 раза выше уровня мая прошлого года.