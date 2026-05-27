Шугаев: портфель экспортных заказов на российское оружие вырос с начала года

Москва27 мая Вести.Портфель экспортных заказов на российское вооружение с начала года увеличился и сейчас оценивается в десятки миллиардов долларов. Об этом РИА Новости сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Как уточнил Шугаев, речь идет не об одном десятке миллиардов долларов. Он также подтвердил, что показатель вырос по сравнению с 2025 годом.

Да ответил Шугаев на вопрос об объеме экспортного портфеля

По его словам, значительную часть заказов формируют страны Ближнего Востока. Наибольший интерес иностранные партнеры проявляют к российским системам противовоздушной обороны, беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы.

Шугаев отметил, что спрос на российскую продукцию военного назначения сохраняется высоким, несмотря на внешние ограничения и конкуренцию на мировом рынке вооружений.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия в прошлом году получила по линии военно-технического сотрудничества выручку в 15 миллиардов долларов.