"Рособоронэкспорт" заключил с Африкой 150 контрактов на 20 млрд долларов

Москва25 мая Вести."Рособоронэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех", с 2023 года подписал со странами Африки около 150 контрактных документов на общую сумму более 20 млрд долларов. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

По его словам, активизация сотрудничества стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым на саммите Россия – Африка, а также дальнейшей работе по развитию военно-технических связей с государствами континента.

С 2023 года по настоящий момент со странами континента подписано порядка 150 контрактных документов на сумму более 20 млрд долларов сказал Александр Михеев в своем поздравлении партнерам с Днем Африки, который ежегодно отмечается 25 мая

Он также отметил, что "Рособоронэкспорт" продолжит расширять взаимодействие с африканскими партнерами в сфере обороны и технологий.

Глава компании подчеркнул, что африканским странам предлагается продукция, наиболее востребованная для оснащения вооруженных сил и силовых структур. Речь идет, в том числе, о системах, предназначенных для противодействия угрозам безопасности, а также охраны береговой линии и морской акватории.