РИА Новости: Россия за год увеличила импорт одежды из Турции почти вдвое

Россия почти в два раза нарастила объем импорта одежды из Турции РИА Новости: Россия за год увеличила импорт одежды из Турции почти вдвое

Москва3 июл Вести.Россия в мае 2026 года значительно увеличила объем импорта одежды из Турции, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы.

Поставки выросли почти вдвое в годовом выражении и достигли 29,8 миллиона долларов. В мае 2025 года этот показатель составлял 17,3 миллиона долларов. Таким образом, зафиксирован рост в 1,7 раза.

Основную долю импорта составили брючные костюмы для мужчин и женщин, на которые пришлось почти 9 миллионов долларов. Значительный объем импорта составили футболки — около 6 миллионов долларов.

Российские компании активно закупали у Турции рубашки и блейзеры (примерно 4 миллиона долларов), а также свитеры, пуловеры, кардиганы и жилеты (около 2 миллионов долларов).

Газета "Известия" сообщила, что российские бренды одежды начали пересматривать форматы своих магазинов, в первую очередь, сокращая их площади.