Москва3 июлВести.Россия в мае 2026 года значительно увеличила объем импорта одежды из Турции, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы.
Поставки выросли почти вдвое в годовом выражении и достигли 29,8 миллиона долларов. В мае 2025 года этот показатель составлял 17,3 миллиона долларов. Таким образом, зафиксирован рост в 1,7 раза.
Основную долю импорта составили брючные костюмы для мужчин и женщин, на которые пришлось почти 9 миллионов долларов. Значительный объем импорта составили футболки — около 6 миллионов долларов.
Российские компании активно закупали у Турции рубашки и блейзеры (примерно 4 миллиона долларов), а также свитеры, пуловеры, кардиганы и жилеты (около 2 миллионов долларов).
Газета "Известия" сообщила, что российские бренды одежды начали пересматривать форматы своих магазинов, в первую очередь, сокращая их площади.