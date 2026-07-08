Эксперт рассказала, как улучшить эффект патчей для кожи Косметолог Мухина: разогрев патчей улучшает проникновение сыворотки в кожу

Москва8 июл Вести.Предварительно разогретые косметические патчи усиливают действие активных веществ и раскрывают поры, что делает их эффективнее. Об этом рассказала косметолог Марият Мухина в беседе с NEWS.ru.

Она отметила, что если подогреть патчи чуть выше температуры тела - на 2 или 3 градуса - сосуды и кожные поры расширятся, а мимические морщины расслабятся. Это улучшит проникновение активных компонентов сыворотки через дерму.

Более предпочтительными для глаз являются теплые патчи. Они снимают спазм аккомодации и мимических мышц. Время экспозиции - 15 минут. Горячие и слишком охлажденные патчи применять не рекомендуется пояснила косметолог

Мухина подчеркнула, что при отечности под глазами можно применять охлажденные патчи не более пяти минут, а затем делать контрастные компрессы, чтобы улучшить отток лимфы.

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