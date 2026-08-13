Эксперт дала советы по покупке рюкзака для школьников Родителям рассказали, как правильно подобрать рюкзак для своего ребенка

Москва13 авг Вести.При выборе рюкзака для ребенка родителям прежде всего следует обращать внимание на соответствие медицинским и ортопедическим стандартам, а также на удобство и цену изделия. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала исполнительный директор общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" Лариса Санатовская.

Эксперт подчеркнула, что рюкзак – это не просто аксессуар, а важный элемент в школьной жизни ребенка.

Отправляя детей в первый класс, первое, что всегда нужно помнить – это соответствие, скажем, тех стандартов и тех характеристик ортопедических, медицинских, которые так или иначе необходимы нашим детям. Безусловно, самый такой серьезный и важный подход родители обычно определяют на покупку рюкзака. Здесь самое важное – определить и цену, которая будет устраивать, и его габариты, и, конечно же, удобство. Все, что касается медицинских рекомендаций, родители всегда могут их найти и в рекомендациях Министерства просвещения, и на сайтах производителей. Это очень важно, рюкзак – это кладезь тех знаний, которые, собственно говоря, будут помогать ребенку развиваться сказала Санатовская

Ранее Санатовская рассказала, как можно сэкономить при сборе ребенка в школу.