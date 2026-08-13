Москва13 авгВести.При выборе рюкзака для ребенка родителям прежде всего следует обращать внимание на соответствие медицинским и ортопедическим стандартам, а также на удобство и цену изделия. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала исполнительный директор общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" Лариса Санатовская.
Эксперт подчеркнула, что рюкзак – это не просто аксессуар, а важный элемент в школьной жизни ребенка.
Отправляя детей в первый класс, первое, что всегда нужно помнить – это соответствие, скажем, тех стандартов и тех характеристик ортопедических, медицинских, которые так или иначе необходимы нашим детям. Безусловно, самый такой серьезный и важный подход родители обычно определяют на покупку рюкзака. Здесь самое важное – определить и цену, которая будет устраивать, и его габариты, и, конечно же, удобство. Все, что касается медицинских рекомендаций, родители всегда могут их найти и в рекомендациях Министерства просвещения, и на сайтах производителей. Это очень важно, рюкзак – это кладезь тех знаний, которые, собственно говоря, будут помогать ребенку развиватьсясказала Санатовская
Ранее Санатовская рассказала, как можно сэкономить при сборе ребенка в школу.