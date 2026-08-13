Эксперт рассказала, как сэкономить на покупке школьных принадлежностей Россиянам рассказали, как можно сэкономить при сборе ребенка в школу

Москва13 авг Вести.Сэкономить при сборе ребенка в школу помогут компенсация на покупку школьной формы, акции, школьные ярмарки, а также программы лояльности и кешбэк. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказала исполнительный директор общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" Лариса Санатовская.

Эксперт отметила, что в разных регионах действуют различные программы поддержки. Например, в Москве и области работает программа возмещения стоимости школьной формы.

В каждом регионе есть свои правила и свои возможности. И если касаться, скажем, вот ближайших наших регионов, это Москвы и Московской области, то здесь в течение уже многих лет работает как раз принцип возмещения стоимости формы. Очень многие, скажем, и школы, и родительские сообщества в этом вопросе как раз и работают с точки зрения информирования родителей сообщила Санатовская

Санатовская подчеркнула, что экономия начинается с правильного планирования расходов.

Если касаться вопроса, как сохранить и сэкономить семейный бюджет при подготовке, то здесь, конечно же, в первую очередь роль родителя – правильно подойти к решению этого вопроса. Безусловно, начинать надо с ревизии того, что есть, потому как мы говорим о многодетных семьях. Безусловно, что-то от старших может перейти к младшим. И проведя такую ревизию, родители обычно, опять же из личного опыта, составляем четкий список, что нам необходимо рассказала Санатовская

Эксперт также посоветовала искать акции, посещать школьные ярмарки и пользоваться программами лояльности и кешбэком.

Ищем какие-то выгодные акции, определяем по скидочным форматам в торговых точках. Безусловно, не проходим мимо информации о ярмарках, так называемых "школьных базарах". Это для нас очень важный момент. Ну и, как я уже говорила, это, конечно, и распродажи, и программы лояльности, поскольку сегодня россияне достаточно активно используют как раз свои накопленные баллы, так называемые, в том числе и кешбэк при оплате картой. Здесь тоже порой очень такой весомый формат поддержки. Ну и, конечно же, оптимизировать закупки, потому что подчас желания деток наших и возможности родительские не всегда совпадают, и понятия "хочу" и "необходимо" – это разные вещи сообщила Санатовская

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что при выборе школьной формы, обуви и других товаров для ребенка в школу не стоит отдавать предпочтение покупкам на маркетплейсах, так как там часто продают подделки.