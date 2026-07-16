Москва16 июл Вести.Как известно, к 1 сентября цены на канцтовары и другие школьные принадлежности регулярно взлетают. 14 июля Федеральная антимонопольная служба обратилась к 18 крупнейшим отечественным продавцам канцелярии ограничить рост цен на самые востребованные товары в период подготовки к новому учебному году. В родительских чатах считают, что такая новость в разгар лета - не случайность. Дело в том, что многие уже давно используют "июльский метод" при покупке школьных принадлежностей. МК.RU разобрался в родительских лайфхаках перед 1 сентября.

Смысл "июльского метода" в том, что в июле канцотделы обычно распродают остатки, так как к августу ждут новый завоз. Обычные родители возвращаются из отпусков недели за две до школы и идут за покупками со списком из школы в руках. А ненормальные вроде меня скупают все со скидками в период июльской ликвидации остатков. А теперь, видимо, и ФАС про это прознала делится мама столичного школьника

Тем временем родители, уже накопившие опыт, делятся рабочими приемами друг с другом. К примеру, лучше избегать уже укомплектованных наборов: часто в готовых пеналах или наборах "ручка + карандаш + ластик" все предметы невысокого качества, а цена за единицу выше, чем при раздельной покупке. Но при этом стоит выбирать многофункциональные вещи - к примеру, линейку с разными шкалами или органайзер, совмещенный с пеналом, - чтобы не тратиться на отдельные аксессуары.

Другие родители уповают на опт: если закупать принадлежности для всего класса сразу, можно получить скидку.

Некоторые тут же в родительских чатах обмениваются школьными принадлежностями: надоевший ребенку пенал, лишние тетради, неизрасходованный пластилин и т.д.

Иногда сами учителя предупреждают, что не нужно покупать все по списку школы, вполне можно обойтись минимумом: тетради, ручки, карандаши, линейка, рюкзак, пенал. Остальное можно докупить по ходу учебы.