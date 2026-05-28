Россияне готовы потратить на репетиторов для детей 26,5 тыс. в летние каникулы

Москва28 мая Вести.Россияне готовы потратить в летний период 26,5 тысячи рублей на занятия детей с репетиторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервисов "Авито".

Согласно опросу, в котором приняли участие 10 тысяч респондентов, четверть родителей обеспечивают детям школьного возраста занятия с репетиторами или на курсах.

Потратить на занятия летом они готовы в среднем 26,5 тыс. рублей сказано в публикации

При этом 30% опрошенных намерены уложиться в бюджет до 10 тысяч рублей, а 3% - свыше 100 тысяч рублей.

Среди предметов, которыми будет заниматься ребенок в летний период, лидирует иностранный язык. Его выбрали 38% родителей. Далее по популярности следуют русский язык (32%) и базовая математика (31%). 28% намерены заниматься с преподавателями углубленным изучением математики.

И лишь 20% родителей считает, что летом ребенку нужно отдыхать.