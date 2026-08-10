12 способов сэкономить на сборах в школу Эксперты назвали способы экономии при подготовке к 1 сентября

Москва10 авг Вести.Август на календаре вызывает у родителей стойкое желание закрыть глаза и представить, что до Дня знаний еще далеко. Но готовить ребенка к школе надо уже сейчас.

Минимальный набор для школьника - форма, рюкзак, обувь, канцелярия и пара футболок - в июле обходился в 18 925 руб. Это на 6,3% выше, чем год назад. Чуть шустрее официальной инфляции, но без резких скачков. Цены лениво подтянулись, а кое-где даже отползли назад подсчитал аналитический портал "Чек Индекс", который ведет анализ продаж по данным кассовых чеков

Сайт KP.RU опросил экспертов по канцелярским товарам, ретейлеров и опытных родителей, которые дали 12 советов, как не разориться, собирая ребенка в школу.

1. Покупайте канцелярию заранее, а одежду - ближе к школе. Ручки и тетради не вырастают из размера, и в июле-начале августа выбор больше, а цены ниже. А вот с формой и обувью лучше тянуть до последнего - за лето дети могут вытянуться.

2. Используйте правило "дорогой-дешевый": дорогие товары (рюкзаки, сложные наборы для творчества, планшеты) ищите на маркетплейсах. Дешевые товары (ручки, линейки, ластики) покупайте в офлайн-магазинах, где их продают поштучно и без наценок за логистику.

3. Берите наборами то, что постоянно теряется и быстро расходуется (ластики, карандаши, тетради и т.д.).

4. Наполняйте пеналы сами. Дешевле купить пустой пенал и положить туда действительно нужные и качественные предметы.

5. Загляните на вещевой рынок, а не в ТЦ. По опыту родителей школьников, вещевые рынки могут быть куда выгоднее моллов.

6. Сравнивайте цены в приложениях, но ходите в магазин ногами. Онлайн лучше использовать для мониторинга, а покупать одежду подросткам - в офлайне.

7. Если можете отложить часть покупок - ждите второй волны скидок после 15 сентября.

8. Проверьте кэшбэк и карты лояльности, а также не стоит игнорировать карты постоянных клиентов в магазинах

9. Ищите скидки за офлайн-покупку. Сети стимулируют офлайн-трафик, давая дополнительную скидку на месте.

10. Узнайте про сертификаты от соцзащиты. Во многих регионах есть, например, сертификаты на школьную форму.

11. Спросите про сервис обмена одежды, из которой выросли. У ряда участников рынка есть предложения, позволяющие обменять вещь на больший размер.

12. Не берите самые дешевые ручки для первоклашек. То же касается ярких эмоциональных покупок: красивый мешок для обуви с карманом порадует малыша и создаст праздничное настроение.