Эксперт Роскачества: перевести ребенка в другую школу можно в любое время

Эксперт рассказал, в какое время можно перевести ребенка в другую школу Эксперт Роскачества: перевести ребенка в другую школу можно в любое время

Москва5 авг Вести.Россиянам не обязательно ждать начала учебного года, чтобы перевести ребенка в другую школу, это можно сделать в любое время учебного сезона. Об этом RT сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По словам Позднякова, подать заявление на перевод можно в любой момент - посреди четверти, после каникул, перед началом учебного года. Выбор в этом вопросе, согласно действующему законодательству, остается за семьей.

При этом важно понимать, что на практике ключевым условием становится наличие свободных мест. Если в выбранной школе мест нет, это является законным основанием для отказа в зачислении, и тогда родителям следует обратиться в орган управления образованием для подбора другого варианта отметил эксперт

Поздняков добавил, что порой имеет смысл дождаться конца четверти или начала следующего учебного года, чтобы снизить стресс у ребенка. Ведь перевод посреди учебного года может даться ученику непросто именно психологически

В целом процедура довольно четкая: сначала нужно узнать наличие свободных мест и получить согласие новой школы, затем - подать заявление об отчислении из старой, где в течение трех рабочих дней должны издать приказ и выдать личное дело со справкой об успеваемости, а после — оформить зачисление в новой школе подытожил эксперт

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