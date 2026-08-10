АКОРТ: базовый набор школьника в РФ подешевел по сравнению с 2024 годом

Базовый набор школьных товаров за последние два года стал дешевле АКОРТ: базовый набор школьника в РФ подешевел по сравнению с 2024 годом

Москва10 авг Вести.Почти на 3% за последние два года снизилась в России минимальная цена комплекта базовых школьных товаров в крупных торговых российских сетях. В августе 2026 года для мальчиков цена составила 6182 рубля, а для девочек – 5719 рублей. Эти данные привел аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Как отмечают в ТАСС, эти данные на 2,93% ниже цены базового школьного набора двухлетней давности.

В августе 2024 года аналогичный набор для мальчика стоил 6254 рублей для мальчика, для девочки - 6006 рублей отмечается в сообщении

В эту сумму обходится покупка набора школьных канцтоваров и школьной формы. Мелкие канцтовары за год стали лидерами снижения цен. Карандаши подешевели на 41%, до 7 рублей за штуку. На 32% доступнее стали школьные линейки - на 32%. Линейка сейчас стоит минимум 23,5 рубля. На 11-17% подешевели фломастеры, на 13% - шариковые ручки и на 11% - школьные ранцы. Цены на школьную форму для мальчика в торговых сетях уменьшились на 6,3%, а школьный комплект одежды для девочки стал дешевле на 14,5%.

Причиной такого изменения цен стало то, что несколько крупных торговых сетей зафиксировали цены на школьные товары на уровне 2025 года для дополнительной поддержки покупателей.

За последние семь лет базовый набор школьника вырос в цене примерно вдвое.