На нужды класса: аферисты обманывают родителей школьников перед 1 сентября Россиян предупредили о мошеннической схеме сбора денег перед 1 сентября

Москва9 авг Вести.В преддверии нового учебного года мошенники используют уловки, чтобы выманить деньги у родителей школьников под видом родительского комитета или представителей учебного заведения, заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров в интервью ТАСС.

Среди наиболее распространенных схем обмана – сборы на нужды школы или класса, оплата экскурсий или включение ребенка в список первоклассников.

Мошенники представляются главами родительского комитета, учителями или завучами и убеждают родителей в необходимости покупки оргтехники или сообщают о технических проблемах, убеждая продиктовать код из смс для добавления ребенка в какой-либо список. После ввода данных происходит кража денег, пояснил Машаров.

Другая распространенная у аферистов схема – предложение закупить товары для школы, цветы или подарки для учителей.

Злоумышленники рассылают смс с фишинговыми ссылками, предлагая товары по спецпредложениям с большими скидками. В сообщениях часто указаны фразы "предложение ограничено" или "только сегодня". При переходе по такой ссылке пользователь попадает на фейковый сайт, где его просят ввести личные данные и банковские реквизиты для оплаты покупки.

После введения таких данных денежные средства со счета покупателя списываются, а товары, конечно же, не отправляются приводит ТАСС слова Машарова

Кроме того, мошенники создают фиктивные школьные чаты для сбора денег.