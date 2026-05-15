Москва15 мая Вести.Аферисты перед ЕГЭ начали использовать двухэтапную схему обмана школьников: сначала они предлагают за деньги подобрать ответы прямо во время экзамена, а прямо накануне испытания сообщают, что отправить ответы не выйдет, и продают выпускнику экспресс-курс по подготовке, зарабатывая на нем дважды, сообщило РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили изощренную двухэтапную схему обмана выпускников перед ЕГЭ. Злоумышленники не просто продают фальшивые ответы, а используют психологию, чтобы заработать при этом дважды. В преддверии экзаменов в сети активизировались группы, предлагающие не просто "сливы", а "персональный подбор ключей" к вариантам КИМ отметили в ведомстве

На первом этапе за 1,5-2 тысячи рублей школьник получает "пакет гарантированной страховки", по которому во время экзамена он получит ответы на свой вариант, номер которого нужно прислать мошенникам с пронесенного на экзамен телефона. За день же до экзамена выпускник получает "видеоинструкцию", где говорится, что Рособрнадзор ужесточил контроль, поэтому ответы передавать рискованно. Там же предлагают быстро выучить теорию по видеокурсам за 5 тысяч рублей.

Если школьник соглашается, мошенник получает очередной перевод. Если нет, то в лучшем случае сдающему присылают текстовый файл с прошлогодними ответами или пустышку. Дальше мошенник просто исчезает.