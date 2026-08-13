Москва13 авг Вести.При выборе школьной формы, обуви и других товаров для ребенка в школу не стоит отдавать предпочтение покупкам на маркетплейсах, так как там часто продают подделки. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Эксперт уверен, что сэкономить можно и другими способами.

Часто на маркетплейсах продают китайские, например, подделки. Кроссовки стирались у моих детей, через три месяца хождения на подошве появлялась дырка сквозная. Поэтому, конечно, нужно обратить внимание на это обстоятельство, что дешево — это не значит выгодно. Поэтому способ сэкономить — это все-таки пойти в тот магазин, которому вы доверяете, поспрашивать своих знакомых с точки зрения того, как носилась та или иная вещь, воспользоваться в том числе сезонными предложениями. Потому что бывают иногда устаревшие модели, их стараются продать дешевле сказал Сафонов

Он также посоветовал отказаться от покупки готовой школьной формы и брать качественные вещи, которые не придется регулярно менять.

Мы подбираем, исходя из двух моментов: качество и цена. Если джинсовые брюки носятся долго и слабо рвутся, то мы предпочтем купить чуть-чуть подороже, но будем уверены, что это будет носиться как можно дольше, нежели мы купим готовую форму, которая разлетится. По нашему опыту, через три месяца-полгода ее просто на выброс придется отправить. Поэтому я рекомендую брать универсальные вещи, которые легко стираются, легко латаются и могут использоваться как и дома, так и в школе. Даже если купите на вырост, это будет служить и там, и там добавил эксперт

Также он рассказал, на что обратить внимание при выборе ранца.

Надо смотреть их качество, имея в виду, что дети очень часто бросают свои портфели. Мы все сами такие были, даже кидались ими для развлечения. Надо проверять, как шов сделан, чтобы потом не носить в ремонт, что обойдется тоже достаточно недешево по нынешним временам отметил эксперт

Ранее россиянам назвали 12 способов сэкономить на сборах ребенка в школу. К примеру, канцелярию стоит покупать заранее, одежду искать на вещевых рынках и сравнивать цены на товары в приложениях перед походом в магазин.