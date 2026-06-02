Эксперты дали советы, как комфортно путешествовать с детьми на машине KP.RU: для комфортного путешествия с детьми на машине важно делать остановки

Москва2 июн Вести.Для комфортного путешествия с детьми на автомобиле важно делать остановки, а также заранее позаботиться о нормальной работе кондиционера в салоне. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на экспертов "Авто.ру".

Эксперты отметили, что на трассе многие крупные АЗС работают как полноценные точки отдыха. Отмечается, что такие остановки помогают детям легче переносить дорогу, а взрослым - сохранять внимание за рулем. Даже короткую паузу необходимо планировать так, чтобы ребенок выходил из авто вместе со взрослыми, говорится в статье.

Перед выездом стоит проверить, как кондиционер работает не только спереди, но и на заднем ряду: доходит ли прохладный воздух до детского кресла, не направлен ли поток прямо в лицо ребенку и быстро ли салон становится комфортным после стоянки на солнце добавили эксперты

Кроме того, россиянам рекомендовали не перегружать салон машины вещами при длительной семейной поездке. Эксперты посоветовали сложить в отдельную доступную сумку все, что может понадобиться в дороге в ближайшие несколько часов.