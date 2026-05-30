Москва30 мая Вести.Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам авиакомпании "Аэрофлот" Андрей Чиханчин рассказал, что компания постоянно расширяет сервисы для многодетных семей, чтобы их перелет проходил комфортнее, сообщает ИС "Вести".

В Москве прошел круглый стол "Большая семья – большое путешествие", который провел "Аэрофлот". Для авиакомпании семейноцентричность – уже часть сервисной политики. Так, для пассажиров с детьми предусмотрены: пеленальные столики, приоритетное обслуживание, совместная рассадка и сопровождение по запросу. Кроме того, компания предлагает фиксированную скидку в 50% на перелеты по России для детей до 12 лет.

Из последнего – это специальная стойка для многодетных семей, где все наши многодетные пассажиры могут прийти и без очереди оформиться на рейсы. Эта стойка снабжена в том числе специальными колясками, которыми пассажиры могут воспользоваться до борта воздушного судна. У нас на борту представлены все необходимые условия для детей. Это и специальное питание, специальная люлька. Мы постоянно ротируем детские наборы для того, чтобы ребенку было чем себя занять во время полета рассказал Андрей Чиханчин

Модератором дискуссии выступила телеведущая Мария Ситтель, которая на собственном опыте знает, как бывает непросто организовать отдых большой семьи.

Мы очень любим путешествовать всей семьей. Конечно, мы путешествуем всегда все вместе, пятеро детей. Как любая мама, я продумываю, что нужно взять для разновозрастных пассажиров с собой. Кому подушку, кому Lego. А я беру книгу поделилась журналист

Участники круглого стола сошлись в одном: комфорт семейного путешествия складывается из деталей. В числе предложений – льготная парковка у терминала, создание игровых зон в аэропортах, а также менее строгие правила провоза ручной клади.