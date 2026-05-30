Москва30 мая Вести.Российским авиакомпаниям стоит ориентироваться на политику "Аэрофлота" в отношении многодетных пассажиров и сотрудников, имеющих многодетные семьи. Такое мнение выразил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, заслуженный юрист РФ Владислав Гриб в интервью ИС "Вести".

"Аэрофлот" провел в Москве круглый стол "Большая семья – большое путешествие", участники которого обсудили, как сделать перелет многодетных семей максимально комфортным на каждом этапе.

В ходе дискуссии выяснили, что комфорт путешествия складывается из деталей. В числе предложений – льготная парковка у терминала, создание игровых зон в аэропортах, а также менее строгие правила провоза ручной клади. Эту позицию разделяет один из самых опытных участников обсуждения – отец восьмерых детей Владислав Гриб.

От посадки в такси до стоянки личного автомобиля, до игровых зон в аэропортах – это не мелочи. Из этих мелочей складывается наша жизнь. "Аэрофлот" для нас показал и пример, и образец, как надо работать с многодетными семьями и вообще с семьями с детьми. Я хотел, чтобы этим примером воспользовались все авиакомпании, практикой "Аэрофлота" поделился заместитель секретаря Общественной палаты РФ

Для "Аэрофлота" семейноцентричность – уже часть сервисной политики. Так, для пассажиров с детьми предусмотрены: пеленальные столики, приоритетное обслуживание, совместная рассадка и сопровождение по запросу. Кроме того, компания предлагает фиксированную скидку в 50% на перелеты по России для детей до 12 лет.

Как крупный работодатель авиакомпания поддерживает и своих многодетных сотрудников. Такой подход, отметили участники круглого стола, важен для всей отрасли, ведь забота о семье внутри компаний напрямую отражается и на качестве сервиса для пассажиров.