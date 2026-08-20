Минпросвещения: школы сами устанавливают правила внешнего вида учеников Российские школы могут самостоятельно определять требования к форме учащихся

Москва20 авг Вести.Школьная форма из натуральных и безопасных материалов — это забота о здоровье и эмоциональном комфорте ученика. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская.

По ее словам, российские школы могут самостоятельно определять требования к форме учащихся. Стандарты задают лишь общие технические и стилистические рекомендации. Окончательные правила внешнего вида учеников устанавливает администрация школы совместно с родителями.

Школа на базе этого стандарта и с учетом мнения участников образовательных отношений утверждает свои конкретные требования, например цвет, комплектность, допустимые аксессуары отметила эксперт

Она посоветовала родителям при покупке одежды изучать этикетку: на ней должны быть указаны состав ткани, данные производителя и рекомендации по уходу. Лучше отдавать предпочтение практичным вещам, которые легко стираются и гладятся.