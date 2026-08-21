В Минпросвещения рассказали, как собрать ребенка в первый класс

Минпросвещения: важно учитывать мнение ребенка при выборе школьных товаров В Минпросвещения рассказали, как собрать ребенка в первый класс

Москва21 авг Вести.Собирая ребенка в первых класс, стоит избегать лишних трат и ненужных покупок. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская. Она посоветовала родителям школьников приобрести только самое необходимое, остальное можно докупить позже.

Для первоклассника нужно купить ранец, школьную форму, сменную обувь и сумку (мешок) для ее хранения, спортивную форму и обувь, канцелярские принадлежности, материалы для творчества и труда, гигиенические мелочи​​​. Не берите все сразу и помногу отметила эксперт

По ее словам, базовый комплект канцелярских принадлежностей включает тетради, обложки, пенал, 2-3 синие шариковые ручки и цветные карандаши.

Также для уроков труда потребуются альбом для рисования, цветная бумага, краски и стакан-непроливайка. А для рабочего стола — дощечка для лепки и клеенка 50 на 70 сантиметров.

Кроме того, в каждой школе могут быть свои требования к школьным принадлежностям.

Адамовская подчеркнула, что важно учитывать мнение ребенка в процессе выбора принадлежностей. Его участие в подготовке к школе повышает мотивацию к обучению.