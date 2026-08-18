Москва18 авг Вести.Кандидат психологических наук, доцент РАНХиГС при Президенте РФ Кристина Иваненко в беседе с ИС "Вести" дала рекомендации родителям, как снизить уровень стресса у ребенка перед началом школьного обучения и правильно оценить его готовность к первому классу.

Психолог посоветовала сначала позаботиться о собственном эмоциональном состоянии. Дети в возрасте 6–8 лет чутко считывают тревогу родителей, указала специалист.

Если родитель поглощен логистической тревогой, своими собственными страхами [о том,] как он сможет все это выстроить по-новому, то бесполезно уговаривать, рационально обращаться к неокортексу (часть коры головного мозга. - Прим. ред.) малыша и говорить, что все будет хорошо, если сам родитель невербально, эмоционально, внутренне переполнен этой боязнью. Поэтому первое — работать со своим собственным состоянием, успокаиваться, настраиваться, разговаривать друг с другом, но не транслировать ребенку этот тремор рассказала Иваненко

Как следует с ее слов, главный показатель готовности ребенка к школе — способность управлять вниманием и удерживать его не только на том, что интересно, но и на том, что необходимо. Если к моменту поступления в первый класс этот навык недостаточно развит, его стоит дорастить с помощью подходящих упражнений и игр, считает психолог.

Здорово в ролевом формате проигрывать разные сценки, ситуации: "А давай поиграем, что ты новенький, что ты первоклассник, а тут кто-то из твоих одноклассников к тебе обращается. Давай поиграем, что я учительница". Потому что сюжетно-ролевая игра в этом возрасте все равно остается еще главной пояснила психолог

Чтобы снизить стресс из‑за неопределенности, эксперт также советует заранее познакомить ребенка со школой.

Новые люди, новые учителя, новое пространство — здорово подготовиться и эту неопределенность хотя бы чуть-чуть убрать. Сходить в эту школу, походить вокруг, спросить у учителя, что будет в первый день, в первую неделю, открывать учебники — это все снизит неопределенность и снизит стресс сообщила Иваненко

По словам психолога, оценить готовность ребенка к школе можно по нескольким факторам: как ребенок ведет себя на площадке без участия родителей, как выстраивает коммуникацию с детьми, как он сам себя занимает, как он занимается одной монотонной деятельностью. Если совсем отсутствует саморегуляция, концентрация на чем-то, если нет произвольного выстраивания социальных отношений, то малышу в школе будет непросто, заключила эксперт.

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