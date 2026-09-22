Психолог Рейнталь рассказала что делать, если ребенок не хочет идти в школу Психолог Рейнталь: важно повышать значимость образования в глазах ребенка

Москва22 сен Вести.В сентябре дети и подростки могут отказываться идти в школу или не проявлять рвения в учебном процессе, проблема актуальна как для первоклашек, так и для старших учеников. Чтобы это исправить родителям нужно проявлять интерес к знаниям ребенка, считает семейный и детский психолог Галина Рейнталь.

В беседе с NEWS.ru она пояснила, что на протяжении трехмесячных летних каникул дети делали все, что хотели, а школа возвращает их в мир расписаний, обязанностей и контрольных.

Добровольно на это мало кто согласится. В этом случае важно повышать значимость образования. Если родители плохо отзываются об учителях и школе, ученикам сложно понять, зачем туда идти. Интересуйтесь тем, что он изучает, задавайте вопросы, обсуждайте сказала Рейнталь

Если ребенок не просто безразличен к учебе, а наотрез отказывается идти в школу, то ситуацию нельзя оставлять на самотек, подчеркивает психолог. Такое поведение свидетельствует о конфликте с учителем или одноклассниками, который, возможно, тянется с прошлого учебного года.

Ранее бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко призвал не перегружать школьников домашними заданиями. Однако он не считает, что от этой формы обучения нужно отказаться вовсе.