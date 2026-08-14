Психолог объяснила, как можно помочь первокласснику с адаптацией к школе

Психолог дала советы родителям, как подготовить ребенка к первому классу Психолог объяснила, как можно помочь первокласснику с адаптацией к школе

Москва14 авг Вести.При подготовке первоклассника к учебному году родителям следует помочь ребенку с адаптацией и каждый день немного "играть в школу". Такой совет в интервью ИС "Вести" дала детский психолог, семейный психотерапевт, член Союза психотерапевтов и психологов Наталья Наумова.

По словам специалиста, родителям важно обратить внимание на поведение ребенка, в частности посмотреть, насколько он социально адаптирован и как будет взаимодействовать с другими детьми в школе.

Первоклассникам очень важно каждый день немножечко играть в школу, немножко разговаривать с родителями про школу, дома устраивать такие вот занятия за столом, и посмотреть, как ребенок вообще может концентрироваться. Возможно, что можно заметить какую-то сложность и уже обратиться за помощью, например, к детскому нейропсихологу посоветовала она

Также психолог отметила, что ребенку, который идет в первый класс, важно научиться просить о помощи взрослых.

Если ребенок ходил в детский сад, то он, в общем-то, уже достаточно хорошо адаптирован. Если не ходил, то тут тоже можно порепетировать, походить, может быть, в магазины, что-то попросить у продавца добавила Наумова

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