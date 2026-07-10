Игрушки и пример взрослых: психолог дала советы по приучению к горшку Психолог Наумова рассказала, как успешно приучить ребенка к горшку

Москва10 июл Вести.Для успешного приучения ребёнка к горшку необходимо формирование физиологической связи между мочевым пузырем, прямой кишкой и головным мозгом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, родителям важно развивать эмоционально-волевую сферу малыша: общаться с ним, смотреть в глаза и играть, помогая ему лучше распознавать свои телесные ощущения. Также для контроля над мочеиспусканием требуется физиологическое развитие мышц тазового дна и сфинктеров.

Наумова предупредила, что ругань и физические наказания за промахи недопустимы, так как это вызывает у ребёнка сильный стресс. Вместо этого психолог рекомендовала прививать интерес к процессу: показывать пример взрослых, замечать моменты, когда ребёнок "замирает", и вовремя высаживать его на горшок. Дополнительно можно использовать игровые приемы — например, показывать на игрушках, как нужно ходить в туалет.