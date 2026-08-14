Москва14 авгВести.Сто граммов запеченной скумбрии в день поможет школьнику успешно начать учебный год, поскольку рыба содержит множество веществ, улучшающих память и концентрацию, сообщило РИА Новости со ссылкой на эндокринолога, диетолога и нутрициолога Марию Стельмах.
Чтобы ребенок легко вошел в учебный ритм и показывал стабильные результаты, важно перестроить его питание уже сейчас. Всего 100 граммов запеченной скумбрии два-три раза в неделю – и мозг получает необходимую дозу различных веществ, которые запускают механизмы улучшения памяти, концентрации и стрессоустойчивостиотметила врач
По словам Стельмах, указанное количество скумбрии содержит более 7 г ДГ-кислот, более трети суточной нормы триптофана и более суточной нормы витамина D.