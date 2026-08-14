Врач назвала продукт, который поможет школьнику успешно начать учебный год Эндокринолог Стельмах: скумбрия содержит много полезных для школьника веществ

Москва14 авг Вести.Сто граммов запеченной скумбрии в день поможет школьнику успешно начать учебный год, поскольку рыба содержит множество веществ, улучшающих память и концентрацию, сообщило РИА Новости со ссылкой на эндокринолога, диетолога и нутрициолога Марию Стельмах.

Чтобы ребенок легко вошел в учебный ритм и показывал стабильные результаты, важно перестроить его питание уже сейчас. Всего 100 граммов запеченной скумбрии два-три раза в неделю – и мозг получает необходимую дозу различных веществ, которые запускают механизмы улучшения памяти, концентрации и стрессоустойчивости отметила врач

По словам Стельмах, указанное количество скумбрии содержит более 7 г ДГ-кислот, более трети суточной нормы триптофана и более суточной нормы витамина D.