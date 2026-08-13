Нутрициолог рассказала, как снизить риск срыва во время диеты Нутрициолог Яблокова посоветовала планировать читмил на первую половину дня

Москва13 авг Вести.Запланированный читмил может помочь снизить риск срыва при соблюдении строгой диеты, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова.

По ее словам, такой прием пищи должен быть заранее предусмотрен рационом, а не становиться реакцией на сильный голод или усталость.

Главное – чтобы он был запланирован заранее, а не возникал как реакция на усталость или голод. Такой подход снижает напряжение и помогает избежать срывов сказала Яблокова

Специалист подчеркнула, что читмил не предполагает переедания в течение всего дня. Она рекомендовала ограничиться одним приемом пищи, выбрать любимые блюда и есть их в умеренном количестве.

По словам нутрициолога, не стоит устраивать читмил на голодный желудок или переносить его на вечер, особенно после тяжелого рабочего дня. При этом после такого приема пищи не следует дополнительно сокращать рацион – достаточно вернуться к привычному питанию.

Яблокова также рекомендовала сохранять в составе блюда белки, сложные углеводы, жиры и овощи, добавляя продукты, которые обычно исключаются из рациона. При этом общая калорийность за день может увеличиться.