Нутрициолог рассказала, почему нельзя ложиться спать на голодный желудок Нутрициолог Желянина предупредила об опасности голода перед сном

Москва14 авг Вести.Голод перед сном может ухудшать качество сна и при регулярном повторении приводить к недосыпу, что, в свою очередь, усиливает аппетит и тягу к сладкому. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина.

Она отметила, что сильный голод является плохой стратегией.

Он ухудшает качество сна, а хронический недосып повышает аппетит, усиливает тягу к сладкому, нарушает регуляцию гормонов голода и насыщения и в итоге затрудняет снижение веса подчеркнула специалист

При этом Желянина назвала мифом необходимость полностью отказываться от еды после 18.00. По ее словам, оптимально ужинать за два-три часа до сна, включив в прием пищи белки, овощи и полезные жиры – такой рацион помогает дольше сохранять сытость.

Эксперт также отметила, что вечером чувствительность тканей к инсулину снижается, поэтому избыток углеводов, сладости и фастфуд перед сном – не лучший выбор. Однако это не означает, что перед сном необходимо терпеть голод.

Ранее специалист рассказала, что запланированный "читмил" поможет снизить риск срыва при соблюдении диеты. Такой прием пищи должен быть заранее предусмотрен рационом.