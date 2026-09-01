Москва1 сен Вести.Социальный психолог, член Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества "Знание" Сергей Таланов в беседе с ИС "Вести" рассказал, что мотивировать ребенка учиться в школе можно, показав ценность и прикладное значение знаний, а также узнав, кем школьник хочет стать.

По его словам, ключ к мотивации ребенка лежит не в жестких требованиях, а в поддержке и умении показать ценность знаний.

Показывать прикладное значение: что вот математика — это не скучно, математика — это занимательно и полезно. Но, с другой стороны, сейчас психологи выявляют уже с шестого класса твою направленность, что ты лучше можешь делать: стать токарем, поваром или проводником в поезде и так далее. То есть неплохо бы родителям выяснять мотивы ребенка, кем он хочет стать, потому что родители для ребенка являются обычно референтной личностью — образцом для подражания пояснил Таланов

При этом важно донести до ребенка, что цель образования — не просто получить профессию, а стать разносторонне развитым человеком, отметил психолог.

Объяснить ребенку, что смысл образования не в том, чтобы ты стал кем-то, а в том, чтобы ты стал хорошим человеком, — у тебя все получится. То есть родители должны направлять и поддерживать добавил он

Эксперт советует донести до ребенка, что он — обычный человек и имеет право на ошибку.

Есть разные стили воспитания. Есть родители, которые, ввиду девиантного поведения, требуют, чтобы одни пятерки были... Соответственно, нужно объяснить ребенку, что он обычный человек и имеет право на ошибку. [Нужно] приводить примеры известных людей, либо о своей жизни рассказывать: что я тогда-то не смог добиться успеха, но потом я все равно добился, потому что целенаправленно систематически совершенствовал свои знания, читал вслух час в день, допустим порекомендовал Таланов

Психолог предостерег от сравнения ребенка с другими детьми.

К сожалению, некоторые родители злоупотребляют и приводят в пример кого-то, но у нас же разные ресурсы. У кого-то папа — профессор, и, соответственно, у ребенка системные знания, а у кого-то папа — электрик, и нет педагогических компетенций. Не надо с кем-то сравнивать, а надо, чтобы ребенок сам с собой соревновался заключил он

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование указывала, что начало учебного года для российских школьников сопровождается апатией, беспокойством за экзамены и адаптацию в классе.