Путин обратился к ученикам, студентам и педагогам в честь 1 сентября Путин поздравил школьников и студентов с Днем знаний

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, их родителей, педагогов и наставников с Днем знаний.

Отдельно президент поздравил первоклассников, отметив, что для них начинается новый, ответственный и увлекательный этап. По его словам, школа - это не только уроки, но и большой мир открытий, а поддерживать детей всегда будут родители, бабушки и дедушки.

Искренне рад поздравить с Днем знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников. Начало учебного года - это всегда особый праздник. Он наполнен вниманием и надеждой, радостью общения с друзьями, светлыми, добрыми чувствами, объединяющими все поколения сказал глава государства в видеообращении

Путин также обратился к школьникам и студентам, которые задумываются о будущем и выборе профессии. Он выразил уверенность, что при трудолюбии и настойчивости их мечты смогут сбыться, а задача взрослых - помочь молодым людям найти призвание и раскрыть свои способности.

Президент подчеркнул, что в учебе бывают трудности, сложные задачи и экзамены, но важно верить в себя и двигаться вперед. По его словам, перед молодежью открыто большое пространство возможностей - от образовательных программ до масштабных проектов в экономике, науке, образовании и высоких технологиях.

Глава государства отметил, что современные технологии все активнее приходят в школы, колледжи и вузы, однако они не могут заменить живое общение, слово учителя, дружбу, поддержку и общую мечту.

Отдельно Путин поблагодарил преподавателей и наставников, которые, по его словам, переживают за учеников как за родных и передают им ценности, объединяющие народ и страну.

В завершение президент пожелал школьникам и студентам стремиться к знаниям и открытиям, беречь близких и помнить, что им предстоит продолжать историю побед и достижений России.